Festival dell’Economia, Gros Pietro (Intesa Sanpaolo): L’imprenditore ha una funzione sociale trainante

L’imprenditore ha “una funzione sociale trainante”, perche’ “la forza dell’azienda familiare e’ che famiglia o una parte si immedesima nei destini dell’azienda quando le cose vanno male e sono molto piu’ resilienti, perche’ non vogliono che l’azienda fallisca. Sono disposti a cambiare purche’ l’azienda prosegua”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, intervenendo durante il Festival dell’Economia in corso a Trento dal 25 al 28 maggio, per l’evento dal titolo “Capitalismo familiare, internazionalizzazione e ruolo delle banche”. “Ho partecipato a molti casi di guida di azienda” ha raccontato Gros Pietro, osservando come “quando e’ solo questione di mettere delle capacita’ manageriali che mancano, c’e’ la finanza, un imprenditore puo’ sempre trovare sul mercato le capacita’ manageriali che non ha, ma ci deve mettere coraggio”.