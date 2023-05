Festival dell’Economia, Salvini: A bilancio primi denari per il Ponte sullo Stretto

“A bilancio ci saranno i primi denari necessari (alla costruzione del Ponte sullo Stretto, ndr.) con la legge di bilancio del prossimo inverno”. Lo ha detto, in collegamento con il Festival dell’Economia di Trento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il quale “i 13,5 miliardi ipotizzati sono la cifra massima, ma penso che si possa arrivare a cifre inferiori”. Per il momento, ha aggiunto, “sono soddisfatto che in 7 mesi si siano recuperati decenni di progetti e soldi gia’ spesi”, mentre al momento “il decreto approvato si limita a riportare in vita la societa’ Stretto di Messina, che sara’ protagonista di questa ripartenza”. Insomma, “il ponte con la sua societa’ va a recuperare un cinquantennio di discussioni” e “penso che sara’ una grande opera dal punto di vista economico e ambientale”, e costituisce “una parte del ‘Rinascimento infrastrutturale'” che, a detta del ministro, sta caratterizzando l’Italia in questo periodo.