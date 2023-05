Per contrastare l’inflazione “dobbiamo puntare sulla crescita e se vogliamo favorire la crescita dobbiamo facilitare l’accesso al credito delle imprese: se alziamo i tassi di interesse al di là del giusto e del necessario rischiamo di spingere il paese in recessione”. Lo ha sottolineato il vicepremier Antonio Tajani, oggi al Festival dell’economia di Trento. “Rispetto l’autonomia della Bce, ma sono libero di dire che un costo eccessivo del denaro non fa bene alla salute di un Paese”.