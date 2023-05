Festival dell’Economia, Tremonti: Rischi da massa sconfinata di liquidità degli ultimi 10 anni

«I rischi sull’Europa non sono italiani ma che mondo sarà finita la guerra. Temo la massa sconfinata di liquidità creata negli ultimi 10 anni, siamo sicuri che non genera rischi sull’economia dell’Occidente?». Così Giulio Tremonti, presidente Commissione Esteri della Camera, ex ministro dell’Economia, durante l’incontro “Il destino dell’Europa” nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento. «Per me è stata una follia creare quella massa monetaria. Spero di no ma se c’è un rischio viene da quelle dimensioni», ha continuato Tremonti, spiegando che «quando è stato salvato l’euro con il “whatever it takes” dalla crisi, la crisi l’avevano creata due dementi – Merkel e Sarkozy – che hanno detto che gli Stati potevano fallire. Dopo 10 anni di errori, parliamo di whatever mistakes». In questo quadro, ha concluso Tremonti, «non ho paura della non realizzazione completa del Pnrr ma di quello che può succedere da quella roba lì (la liquidità molto elevata, ndr)».