Festival dell’economia, Walesa: Ci siamo dimenticati di costruire la Solidarnosc mitteleuropea

“Dopo la Seconda guerra mondiale la Polonia si è trovata in orbita sovietica e quindi abbiamo combattuto negli Anni 50 per liberarci e abbiamo perso. Negli anni Sessanta e Settanta abbiamo fatto manifestazioni e scioperi, e abbiamo perso. Poi abbiamo deciso di costruire un fronte comune che inglobava tutte le classi e le categorie sociali creando Solidarnosc. Ma ottenendo la vittoria ci siamo dimenticati di costruire la Solidarnosc mitteleuropea”. Lo ha detto Lech Walesa, presidente della Polonia dal 1990 al 1995 e Premio Nobel per la pace nel 1983 al Festival dell’economia di Trento.