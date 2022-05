Festival dell’Imprenditorialità Giovanile, in finale gli studenti dell’Iti Bosco Lucarelli di Benevento

Gli studenti dell’Istituto ITI “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento hanno vinto la finale regionale del Festival dell’Imprenditorialità Giovanile 2022 di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha coinvolto oltre 600 studenti e studentesse finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della Campania. L’iniziativa coinvolge gli alunni nella creazione di mini-imprese di cui curano la gestione in tutti i suoi aspetti: dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato.

FeedEat è il progetto che ha permesso agli studenti sanniti di imorsi. Si tratta di un’app che interconnette clienti e ristoratori, garantendo agli utenti consapevolezza sul menù, sulla scelta del piatto e un’esperienza ad hoc anche durante i tempi di attesa del proprio ordine, mentre ai ristoratori la possibilità di migliorare l’user experience grazie alle recensioni in tempo reale. FeedEat promuove attività ricreative e interattive tramite meccanismi di gamification e di cashback, da qui deriva il motto: “Mangia, gioca e guadagna”.

Le mini-imprese vincitrici sono l’esempio dell’originalità, dell’entusiasmo, e della volontà delle nuove generazioni di impegnarsi nella realizzazione di idee che abbiano anche un risvolto sociale. Grazie agli innovativi progetti presentati, i team vincitori accederanno ora alla finale nazionale del 1° giugno, BIZ Factory, che si terrà in presenza a Milano a Palazzo Mezzanotte. Durante la finale nazionale gli studenti e le studentesse finalisti della Campania si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali per aggiudicarsi il titolo di Migliore Impresa JA 2022. La classe vincitrice della competizione nazionale avrà inoltre l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà dal 12 al 14 luglio a Tallinn.