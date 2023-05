Festival dello sviluppo sostenibile, a Roma il 24 maggio l’evento di chiusura

Anche il Festival di quest’anno, 2023, il settimo consecutivo, è in dirittura di arrivo. Il denaro.it l’ha seguito continuativamente, addensando particolarmente in questo blog la comunicazione. Va ricordato che l’’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile, nasce il 3 febbraio del 2016, “per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitare allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. I presidenti, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, Il Presidente del Comitato Scientifico, Enrico Giovannini, anche a nome degli Aderenti, gli Associati e Gruppi di lavoro, ecc. preannunciano l’evento di chiusura per il 24 maggio, a Roma in sede parlamentare procedendo ad invitare ad assistere, in presenza ed a distanza. il pubblico delle migliaia e migliaia di persone che fino ad ora hanno popolato il Festival, a vario impegno e titolo, per affermare, assieme alle azioni concrete, anche il proprio “credo” agli ideali di considerare la sostenibilità la condizione principe di veste e contenuti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Onu secondo le scadenze prefigurate, per oggi, entro il 2030. Si ricorda per i SDGs, si intendono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) ed i 169 sotto obiettivi ad essi associati costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia, economica, sociale ed ecologica.

EVENTO DI CHIUSURA

del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023: Roma

L’evento di chiusura che è previsto nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, mercoledì 24 maggio alle ore 10, porta il titolo “L’Italia e lo sviluppo sostenibile: urgenze, aspettative e impegni”.

Il tema dello sviluppo sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione della società italiana, dalla quale proviene una crescente richiesta di politiche e scelte aziendali e collettive in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i principi di tutela dell’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni inseriti nella Costituzione italiana nel febbraio del 2022.

I risultati della settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile ne sono chiara testimonianza, con una straordinaria mobilitazione in tutto il Paese, online e nelle ambasciate e nei centri di cultura italiani all’estero.

Durante l’evento conclusivo del Festival, saranno presentati alle istituzioni nazionali, europee e internazionali i frutti della riflessione maturata durante la manifestazione e saranno discussi i passi da intraprendere per portare l’Unione europea e l’Italia su un percorso di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale.

Programma

10.00 – 10.10 Saluti istituzionali

– Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati

10.10 – 10.20 Introduzione

– Marcella Mallen, presidente dell’ASviS

10.20 – 10.50 L’Attuazione dell’Agenda 2030: gli impegni dell’Onu e della Commissione Europea

– Amina J. Mohammed, vicesegretaria generale delle Nazioni unite

– Ursula von der Leyen*, presidente della Commissione europea

10.50 – 11.10 I risultati del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023

– Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS

11.10 – 11.30 L’impegno dell’Italia per lo sviluppo sostenibile

– Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

11.30 – 11.50 La prospettiva dell’Ocse sul cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile

– Fabrizia Lapecorella, vicesegretario generale dell’Ocse

11.50 – 13.15 Le forze politiche rispondono alla sfida della sostenibilità

– Paolo Barelli, presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati

– Chiara Braga, presidente del Gruppo Partito democratico alla Camera dei deputati

– Alessandro Colucci, Gruppo Noi moderati alla Camera dei deputati

– Tommaso Foti*, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati

– Riccardo Molinari*, presidente del Gruppo Lega alla Camera dei deputati

– Matteo Richetti, presidente del Gruppo Azione – Italia viva alla Camera dei deputati

– Agostino Santillo, Gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati

– Manfred Schullian, presidente del Gruppo misto alla Camera dei deputati

– Luana Zanella, presidente del Gruppo Alleanza verdi e Sinistra alla Camera dei deputati

13.15 – 13.30 Conclusioni

– Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS

* In attesa di conferma

