Festival dello Sviluppo Sostenibile, appuntamento a Napoli il 23 maggio

L’Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani APEF LE VALUTAZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ APPROCCI, ESPERIENZE E STRUMENTI 23 Maggio 2023 ore 9 -13.30

Valutare la sostenibilità è essenziale per passare dalla visione alla sua concreta attuazione. Il seminario, dedicato e studenti, ricercatori, professionisti e decisori, é articolato in tre sessioni con l’obiettivo di esplorare le diverse dimensioni della sostenibilità. Oltre ai diversi approcci alla valutazione che tengono conto degli obiettivi e delle sue diverse tipologie (ambientale, sociale e di governance) particolare attenzione viene dedicata ai modelli e a gli indicatori valutativi utili a sostenere processi di apprendimento partecipativi, trasparenti e responsabili. Con l’ausilio di esempi e casi concreti, il seminario si propone di aprire così uno spazio di riflessione sulle pratiche valutative in tema di sostenibilità perché la valutazione non si riduca a un adempimento burocratico.

SESSIONE I – Approcci per la valutazione della Sostenibilità

Introduzione: ESG e valutazioni: un approccio meso

– Mita Marra, Professore di Politica Economica – Università di Napoli “Federico II”, Editor-in-chief della Rivista Evaluation and Program Planning

La dimensione della governance e della struttura organizzativa nelle valutazioni della Corte dei conti – Giancarlo Di Lecce, Consigliere della Corte dei Conti

Conclusioni – Storytelling e comunicazione ambientale: come raccontare una valutazione al grande pubblico Mirella Orsi, Divulgatrice scientifica – Between Science & Society HUB dell’Italian Institute for the Future

SESSIONE II- Esperienze per la valutazione della Sostenibilità

Introduzione Luigi Fusco Girard, Professore Emerito di Estimo e Valutazione – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Segretario dell’APEF

Valori e valutazioni nei processi decisionali per la sostenibilità

Maria Cerreta, Professore di Estimo – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Architettura

Le valutazioni di sostenibilità per il territorio

Giulio Mondini, Decano della SIEV – Società Italiana di Estimo e Valutazione, Cattedra UNESCO

La città sostenibile: dal piano progetto alla sua attuazione. Quali processi valutativi? Ezio Micelli, Professore di Estimo – Università Iuav di Venezia

Valutazioni multidimensionali per una sostenibilità integrale Francesca Nocca, Ricercatore, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Giuliano Poli, Ricercatore, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Martina Bosone, Ricercatore, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

SESSIONE III – Strumenti per la valutazione della Sostenibilità Introduzione Carlo Lauro, Professore Emerito di Statistica – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Presidente dell’APEF

Dati e Indicatori per la Sostenibilità Filomena Maggino, Professore di Statistica Economica – Sapienza Università di Roma, Editor-inchief della Rivista Social Indicators Metodi e Modelli per la valutazione della Sostenibilità

Maria Gabriella Grassia, Professore di Statistica Sociale – Università degli Studi di Napoli “Federico Il”

Conclusioni – Un approccio complesso alla sostenibilità Corrado Crocetta, Professore di Statistica – Università di Bari, Presidente della Società Italiana di Statistica

Sede Dipartimento di Architettura, Palazzo Gravina, aula “Gioffredo” (1° piano), Via Monteoliveto 3, 80134 Napoli

Comitato organizzatore: Carlo Lauro, Luigi Fusco Girard, Mita Marra, Martina Bosone

Informazioni e Contatti: https://www.apef.unina.it martina.bosone@gmail.com Registrazione all’evento: è possibile partecipare all’evento previa iscrizione inviando una mail a Infoapef.unina.it

oppure

compilando il seguente modulo https://forms.gle/3z4dBypQAgMtxHue7

Link per collegarsi: il link verrà pubblicato sul sito dell’APEF e sul sito del Festival (https://2023.festivalsvilupposostenibile.it/tutti-gli-eventi/)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’Apef – Associazione dei professori emeriti fridericiani

in unità di intenti

Motiva:………“Valutare la sostenibilità è cruciale per proteggere il Pianeta e garantire l’equità intergenerazionale. La valutazione è essenziale per passare dalla visione alla attuazione concreta della sostenibilità. La valutazione riguarda la dimensione sociale, economica, ambientale e istituzionale che caratterizzano la sostenibilità. Occorre assolutamente prevedere gli impatti delle politiche pubbliche.

Il seminario, dedicato a studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, professioniste, professionisti e decisori, é articolato in tre sessioni con l’obiettivo di esplorare le diverse dimensioni della sostenibilità. Oltre ai diversi approcci sulla valutazione che tengono conto degli obiettivi e delle sue diverse tipologie, particolare attenzione viene dedicata ai modelli e a gli indicatori valutativi utili a sostenere processi di apprendimento partecipativi, trasparenti e responsabili. Con l’ausilio di esempi e casi concreti, il seminario si propone di aprire così uno spazio di riflessione sulle pratiche valutative in tema di sostenibilità perché la valutazione non si riduca a un adempimento burocratico o a una serie di operazioni tecniche appannaggio di pochi addetti.

Problematizzando le pratiche valutative, il seminario intende contribuire a promuovere una cultura della valutazione in grado di far luce su complessi processi di sussidiarietà attiva al fine di informare le scelte programmatiche e di investimento pubbliche e private………”

……………………………………………………

Qui di seguito si citano alcuni articoli collegati a quello sopra indicato

A -SCENARI/ Pnrr, sostenibilità e sviluppo: le prospettive di Napoli, capitale europea

In una recente tavola rotonda dell’Apef, Associazione professori emeriti federiciani, si è discusso del ruolo di Napoli nel Pnrr

………………………………………………………………………………….

B – L’importanza della valutazione di impatto delle politiche pubbliche e delle regolazioni in Italia. Ne parla all’Apef Enrico Giovannini

Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano

15 Febbraio 2023

https://www.ildenaro.it/limportanza-della-valutazione-di-impatto-delle-politiche-pubbliche-e-delle-regolazioni-in-italia-ne-parla-allapef-enrico-giovannini/

C – Cultura della valutazione, convegno degli Emeriti fridericiani con Giovannini

20 Febbraio 2023