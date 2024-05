Festival dello Sviluppo Sostenibile, evento di chiusura il 23 maggio

L’ottava edizione del Festival si avvia verso la terza e ultima settimana. Possibilità di partecipare all’evento di chiusura dal titolo “Urgenze, aspettative e impegni per lo sviluppo sostenibile: verso il ‘Summit sul Futuro’ delle Nazioni Unite” che si svolgerà il 23 maggio alle 10,00 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78, a Roma.

L’evento è dedicato a presentare i frutti della riflessione maturata durante il Festival, comprese le proposte per la prossima legislatura europea, ma anche a discutere delle posizioni che l’Italia assumerà sulle diverse questioni oggetto del “Summit sul Futuro”, dalla riforma dell’Onu alla regolazione dell’Intelligenza Artificiale, dal “patto intergenerazionale” proposto da Guterres all’assetto delle istituzioni finanziarie globali. Per partecipare è necessario compilare il form di registrazione che trovate a questo link: https://forms.gle/bRmxq1bsEEyu F8Lw8.