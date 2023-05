Festival dello sviluppo sostenibile, Giovannini: Fondi Pnrr arrivano se si ottengono risultati

“Il Pnrr è un cambiamento di rotta rispetto al passato perché i fondi arrivano se si ottengono i risultati, non è un rimborso dei fondi spesi ma è pieno di indicatori di risultato in termini di riduzione delle emissioni, di banda larga e tutti e così via”. Lo afferma il direttore scientifico dell’Asvis, Enrico Giovannini, a Napoli alla seconda sessione dell’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile sul Pnrr e i fondi europei per la coesione. “Ieri abbiamo discusso con il ministro Fitto e con i presidenti di importanti Regioni di come mettere a sistema i fondi del Pnrr – dice Giovannini – ma anche i fondi europei di coesione. Tra quelli nazionali e quelli europei sono altri 130 miliardi. Il ministro Fitto ha confermato la disponibilità a discutere con noi e di lavorare insieme per evitare una programmazione che sprechi i fondi come è successo in passato”.