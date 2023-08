Festival di Giffoni, in 10 giorni 330 mila visitatori: 6.500 giurati provenienti da Italia e altri 35 Paesi

Sono 360mila le presenze fisiche registrate in dieci giorni di #Giffoni53. A comunicarlo con una nota l’uficio comunicazione del festival di cinema per ragazzi. L’edizione 2023 della rassegna conta anche 6.500 giurati provenienti da ogni parte d’Italia e da oltre 35 Paesi stranieri. Con questi numeri fanno il paio quelli relativi alle sale cinematografiche che ospitano le giurie ed i film in concorso. Sono quattro le sale fisse per un totale di circa 1.550 posti a cui si aggiungono due tensostrutture da 1.600 posti per un totale di 3150 posti a sedere su doppi e tripli turni per consentire a tutti i Giffoner di assistere alle proiezioni in programma. Circa settantamila coloro che, nei dieci giorni, hanno preso parte ai concerti di Giffoni Music Concept che si sono svolti in Piazza Lumiere. Numeri da capogiro anche in riferimento agli ospito che, in totale, sono stati 420 tra attori, registi, rappresentanti delle istituzioni, della scienza, dell’arte, del giornalismo, dell’innovazione e della cultura. Poi ci sono i numeri relativi all’ospitalità che restituiscono l’immagine di un territorio in fermento, un territorio che, grazie a Giffoni, produce ricchezza, mette in moto economia, determina condizioni per nuova occupazione. Centinaia sono le abitazioni e le camere di bed & breakfast occupate nei giorni del Festival nell’area di Giffoni Valle Piana e dei Picentini, ma anche di Salerno, della Costa d’Amalfi e della Piana del Sele. A questi si aggiungono i numeri della ristorazione che sono davvero imponenti e che fanno riferimento alle attività aperte tutto l’anno ma anche a quelle temporanee, quelle, cioè, che aprono proprio in concomitanza con il Festival. A questi dati in presenza si aggiungono i numeri relativi alla comunicazione. Nella nota sono riportati i dati Ots (Opportunity to see). Dal 5 al 31 luglio gli Ots sono stati 1.368.296.618. Si tratta della frequenza media e del numero di opportunità che un pubblico ha di vedere e capire un annuncio di qualsiasi genere e veicolato attraverso qualunque strumento relativo ad un evento. In questo caso #Giffoni53.