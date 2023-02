Festival di Sanremo, per gli adolescenti ha vinto Lazza

ROMA (ITALPRESS) – Da martedì 7 a sabato 11 febbraio, i giovani speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, hanno trasmesso il Festival di Sanremo ai propri coetanei attraverso dirette, interviste e maratone radiofoniche. Oltre alla redazione al piano terra di Casa Sanremo i ragazzi di Radioimmaginaria hanno realizzato divertenti video per i più giovani. Inoltre, per il quinto anno consecutivo, Radioimmaginaria ha coordinato “La Giuria degli Adolescenti”: 1.000 ragazzi dagli 11 ai 22 anni, provenienti da tutta Italia, hanno decretato il vincitore del Festival di Sanremo secondo gli adolescenti. Quest’anno il vincitore è stato Lazza con il 19% dei voti, a seguire Mr Rain (16%) e infine Ultimo (13%).

Radioimmaginaria ha partecipato a Sanremo 2023 grazie al sostegno di Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche.

“Abbiamo sostenuto con grande piacere i ragazzi di Radioimmaginaria durante il Festival di Sanremo – commenta Vittoria Ganassini, responsabile Corporate Social Responsibility di Istituto Ganassini – Crediamo che proprio i più giovani possano essere di esempio per creare un mondo migliore”.

