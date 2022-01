Festival di Sanremo, una mostra per ricordare Milva

Una vita tra canzone e teatro d’autore, una voce e una presenza che sono state indimenticabili protagoniste sui grandi palcoscenici, non solo italiani. Nei suoidi carriera e con 173 album realizzati, Milva è stata cantante e interprete prediletta da autori, registi e compositori come. E proprio a Sanremo, in cui fece il suo esordio nell’edizione del 1961 del Festival della Canzone Italiana e città in cui tornerà ad esibirsi per altre 14 edizioni, è stato deciso di tributare unalla cantante ferrarese con un percorso espositivo allestito all’interno del, a partire dal 31 gennaio e per tutta la durata del Festival, grazie alla collaborazione tra Rai1, Rai Teche, Comune di Sanremo (Assessorato alla Cultura) e Casinò di Sanremo.