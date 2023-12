Festival di scienza, arti, culture e sport a Caivano. Domani l’inaugurazione con il ministro Bernini

Musica, innovazione e formazione. Al via da sabato il Festival della Scienza, delle Arti, delle Culture e dello Sport a Caivano (Na), promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca con la collaborazione del Commissario straordinario di Governo per il risanamento e la riqualificazione del territorio di Caivano. L’iniziativa rientra tra le attività messe in campo dal Mur per rafforzare l’azione di orientamento destinata agli studenti e alle studentesse del territorio con l’obiettivo di presentare le opportunità di formazione universitaria e potenziare il contrasto all’abbandono scolastico. Sede del Festival l’Istituto Comprensivo Statale S.M. Milani . La struttura ospiterà una serie di installazioni artistiche realizzate in collaborazione tra l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e il Cern di Ginevra nell’ambito di un progetto che mira a promuovere la cultura scientifica coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza. Dal 2016 ad oggi più di 12mila studentesse e studenti hanno svolto un percorso congiunto che ha portato alla nascita di oltre 1.600 opere d’arte, in perfetto connubio con la scienza, che spaziano dalla pittura alla danza e dalla scrittura alla realizzazione di composizioni e video musicali. Durante l’iniziativa troverà spazio anche la musica dell’orchestra ‘Nonetto Jazz’ del Conservatorio di Napoli, diretta dal Maestro Marco Sinnini. All’evento interverrà la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, insieme al commissario, Fabio Ciciliano. Quello di sabato sarà il primo appuntamento dei tre previsti per il Festival che si concluderà all’inizio della prossima estate. Sul palco, a condurre l’evento, sarà la giornalista Manuela Moreno.