Festival Euromediterraneo dell’Economia, a Roma martedì 4 marzo la presentazione

Il Festival, che si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università “Federico II” (Via Partenope 36, Napoli) il 13,14 e 15 marzo, sarà un momento di confronto tra ministri, presidenti di Regione, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e del Mediterraneo allargato, leader delle maggiori imprese italiane, esperti e docenti. Focus principale dell’evento sarà u n modello mediterraneo per l’Intelligenza artificiale nell’anno in cui questa tecnologia entra da protagonista nella geopolitica e nelle grandi strategie di sviluppo, ma anche nei processi industriali di territorio, nei servizi pubblici e nella vita di relazione dei cittadini.

Il festival è promosso da Il Quotidiano del Sud – L’altra voce dell’Italia e dall’Università “Federico II” in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea e con il patrocinio del Comune di Napoli.