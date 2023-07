Festival Euromediterraneo dell’Economia, al via a Pollica la Summer School

Al via a Pollica la Feuromed Summer School. Quattro giorni di lavoro che, a partire da oggi, 6 luglio, vedranno coinvolti giovani under 30 (studenti e ricercatori, o manager delle imprese partner), guidati dall’ex ministro Patrizio Bianchi e membri del Comitato Scientifico di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia diretto da Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud/L’Altra Voce. L’obiettivo della Feuromed Summer School è approfondire le tematiche cruciali emerse durante la prima edizione del festival, che si è svolta a Napoli il 17 e il 18 marzo scorso, favorire dibattito e pensiero critico, stimolare idee e progetti innovativi per il futuro del Mediterraneo, ma soprattutto fare emergere proprio dai giovani coinvolti temi di frontiera che sarà necessario affrontare con ricerche e approfondimenti dedicati e che nel corso dell’anno potranno prendere vita attraverso incontri dedicati. La Summer School si terrà al Paideia Campus del Future Food Institute a Pollica – comunità emblematica Unesco della Dieta Mediterranea. Un campus che ospita programmi di alta formazione, un incubatore laboratorio mediterraneo sperimentale per la rigenerazione ecologica integrale.