Festival euromediterraneo dell’economia, giovedì 16 la presentazione con Manfredi e Napoletano

Capitale umano, logistica dell’energia, industria del mare e reti di trasporto: sono questi i temi attorno ai quali ruota la prima edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia e che saranno anticipati durante l’evento di presentazione che si terrà il prossimo 16 marzo, alle 15 nella Sala Giunta del Comune di Napoli. Un momento di confronto per sottolineare il ruolo che il Mezzogiorno può assumere nella nuova formazione dello scacchiere internazionale: non solo un grande hub energetico del Mediterraneo, ma ancora prima, un punto di riferimento per la nuova manifattura e il capitale umano, per il potenziamento dell’industria del mare e per lo sviluppo delle reti digitali e di trasporto. All’evento di presentazione interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud-l’Altra Voce dell’Italia e del Festival Euromediterraneo dell’Economia , Patrizio Bianchi, presidente Advisory Board del Festival Euromediterraneo dell’Economia, e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea