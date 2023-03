Festival Green & Blue, Pnrr e infrastrutture sostenibili: l’intervista di Riccardo Luna a Giovannini

Di seguito le sequenze video dell’intervista realizzata da Riccardo Luna, direttore di Green&Blue, ad Enrico Giovannini, all’epoca ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi economista, statistico e accademico di fama internazionale, in occasione del festival dell’hub Gedi organizzato a Milano in sostegno dell’ambiente.

Il ministro ricorda nell’intervista la nuova visione strategica del Mims, che ha rivoluzionato il modo di progettare e realizzare le opere pubbliche e che, come evidenziato nell’Allegato Infrastrutture al Def, nei prossimi 10-15 anni si hanno già a disposizione 230 miliardi di euro di investimenti su infrastrutture e sistemi di mobilità. “Queste risorse – ha sottolineato il ministro – vanno utilizzate per rendere le infrastrutture esistenti resilienti alla crisi climatica, ma anche sostenibili nel lungo termine, accelerando la transizione ecologica e digitale”.

Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa.

Di seguito le sequenze dell’intervista pubblicata dal canale YouTube de La Repubblica.

