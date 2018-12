Festival, torna ad Ariano “Irpinia, Musica e Castelli”

Dopo il successo di Ariano Irpino ritorna “Irpinia Musica e Castelli – Edizione 2018″, la manifestazione che ha come intento quello di valorizzare i castelli, le fortificazioni e i tanti tesori storici che caratterizzano il territorio irpino attraverso una serie di eventi culturali in programma fino al 21 gennaio 2019. Il progetto della Provincia di Avellino, finanziato dalla Regione Campania mediante i fondi Pac (Operazioni di valorizzazione dei beni culturali a favore di amministrazioni locali), vede come protagonisti musicisti che si esibiranno in varie location della provincia. Dopo il grande successo di Salvatore Accardo e Bruno Canino ad Ariano, lo scorso otto dicembre, Irpinia Musica e Castelli riparte da Mugnano del Cardinale ( Avellino), il prossimo 27 dicembre. Alle 19 ( ingresso gratuito), presso il Santuario di Santa Filomena concerto della Kazakh State Chamber Orchestra ”Academy of Soloists” che sarà diretta dal maestro Bakhytzhan Mussakhojayeva insieme al tenore Aldo Caputo. Saranno eseguite musiche di Sant-Saens, Schubert, Brahms, Mozart e De Sarasate. Il prossimo appuntamento di Irpinia Musica e Castelli, il cui direttore artistico è Marco Schiavo, è previsto il 29 dicembre a Cervinara.