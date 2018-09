Festival di Venezia, la Regione Campania presenta le iniziative a sostegno del cinema

Il cinema “made in Campania” torna protagonista a Venezia con ben nove titoli in concorso alla 75° edizione del Festival internazionale del Cinema, in corso fino al prossimo 8 settembre. Quattro i titoli realizzati con il contributo della Regione Campania – nell’ambito delle azioni previste dalla Legge regionale 30/2016 – che conferma così il suo impegno concreto per lo sviluppo e il rilancio del settore cinematografico in Campania: “L’amica geniale – Neapolitan Novels” (regia Saverio Costanzo – produzione HBO, Rai Fiction, Tim Vision, Wildside Umedia); “Il Teatro al lavoro” (regia Massimiliano Pacifico – produzione Teatri Uniti nell’ambito della Mostra 1987/2017 Trent’Anni Uniti, promossa dalla Regione Campania e realizzata da Scabec); “Un giorno all’improvviso” (regia di Ciro D’Emilio, prodotto da Lungta Film e Rai Cinema); “Capri-Revolution” (regia Mario Martone – prodotto da Indigo Film, Pathé Pictures, Rai Cinema). Lunedì 3 settembre alle ore 10,30 presso lo Spazio Incontri “Venice Production Bridge” del Grand Hotel Excelsior di Lido di Venezia, si terrà la conferenza stampa della Regione Campania per illustrare i numeri e i risultati delle azioni intraprese a favore del comparto cinema in Campania. Interverranno il presidente Vincenzo De Luca, il consigliere alla Cultura Patrizia Boldoni,il direttore generale per le Politiche culturali Rosanna Romano, il presidente di Film Commission Campania, Titta Fiore, e il direttore Maurizio Gemma. Interverrà Toni Servillo, protagonista del docufilm “Il teatro al lavoro”. Nel corso della conferenza verrà presentato in anteprima 3 minuti di backstage della serie TV “L’amica geniale”, all’indomani della proiezione dell’anteprima delle prime due puntate in programma domenica 2 settembre.