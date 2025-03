Feuromed: a Napoli, i leader europei discutono il futuro dell’Intelligenza artificiale

Dal 13 al 15 marzo, presso il Centro Congressi dell’Università Federico II, a Napoli, si terrà la terza edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia (Feuromed) che quest’anno avrà come tema principale la ricerca di un modello mediterraneo per l’Intelligenza Artificiale. L’evento, promosso dal quotidiano l’Altravoce in collaborazione con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, prevede dieci sessioni tematiche su come l’IA possa essere governata per favorire innovazione e sviluppo economico. Oltre 30 i relatori che interverranno a Feuromed, tra cui: Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, Vincenzo De Luca, presidente della Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Brando Benifei, europarlamentare, Matteo Lorito, rettore della Federico II, Francesco Profumo, professore del Politecnico di Torino, Piercarlo Padoan, presidente di Unicredit, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, Alessandro Scortecci, chief investment officer Direct investments di Cdp Venture Capital.