Feuromed, a Napoli via alla terza edizione. Tema: alla ricerca di un modello mediterraneo per l’IA

Da oggi a sabato 15 marzo, nel centro congressi dell’Università degli studi di Napoli Federico II, in via Partenope 36, si terrà la terza edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia che quest’anno avrà come tema principale la ricerca di un modello mediterraneo per l’Intelligenza Artificiale. L’evento, promosso dal quotidiano l’Altravoce in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione europea e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, prevede dieci sessioni tematiche su come l’IA possa essere governata per favorire innovazione e sviluppo economico. Questo pomeriggio, dalle 15, dopo l’intervento di apertura del direttore editoriale di Altravoce Alessandro Barbano, sono previsti i saluti istituzionali di: Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli; Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. A seguire gli interventi di: Barbara Caputo, direttrice dell’hub sull’intelligenza artificiale del Politecnico di Torino; Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di Tecnologia di Genova; Mario Rasetti, professore emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino e presidente del comitato scientifico di Centai, Istituto di ricerca sulla fisica e l’intelligenza artificiale. E, ancora, i confronti tra: Raniero Romagnoli, Cto Almawave, e Pierantonio Azzalini, group chief information officer Fincantieri; Valentina Russo, Ceo Logogramma, e Raimondo Zizza, Ceo TechVisory. Infine Alessandro Barbano intervista Brando Benifei, del comitato speciale sull’intelligenza artificiale nell’era digitale del Parlamento europeo.