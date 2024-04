Feuromed, al via il Festival dell’economia. Napoletano: Vogliamo far incontrare il nostro Sud e l’Africa

Il Feuromed “è nato a Napoli e deve restare a Napoli, perchè Napoli è la capitale del Mediterraneo”. Con queste parole Roberto Napoletano, direttore de Il Quotidiano del sud e direttore del Feuromed, ha aperto la seconda edizione del Festival euromediterraneo dell’economia che quest’anno si tiene alla Universita’ degli studi di Napoli Federico II. “Abbiamo firmato la Carta di Napoli con la quale abbiamo evidenziato la necessita’ di cambiare la narrazione del Mezzogiorno, che non significa inventare qualcosa ma documentare cio’ che di buono si sta facendo dal post Covid a oggi per trasferire la fiducia contagiosa per fare il molto che si deve ancora fare”, ha aggiunto Napoletano. Ma non solo: il Feuromed vuole essere anche un momento di confronto e di incontro tra il nostro Mezzogiorno e l’Africa. “Li’, in Africa, c’e’ la polveriera, ci sono le guerre ma ci sono anche i giovani – ha sottolineato Napoletano -. Ci sono anche la materie prime, vecchie e nuove. Incontrarsi e’ necessario”.