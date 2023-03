Feuromed, Lanzetta (Enel): Svincolarsi anche dalla dipendenza tecnologica

“Abbiamo imparato quanto fragile fosse il nostro sistema energetico ed ora subentra il secondo step, ovvero svincolarsi anche dalla dipendenza tecnologica” oltre che da quella energetica. Lo ha sottolineato Nicola Lanzetta, direttore Italia del Gruppo Enel, ospite questa mattina della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli da “Quotidiano del Sud”. “Come Enel – ha aggiunto – abbiamo iniziato a risalire la filiera” e a dimostralo c’e’ anche “la nuova gigafactory di Catania” che sarà “la prima fabbrica in Europa di pannelli fotovoltaici”. Per il Sud e per l’Italia “e’ un momento di grande opportunità” ha poi rimarcato Lanzetta ricordando anche “gli investimenti sulla rete, da rendere più resiliente, che avranno un grande focus nel Sud” del Paese.