Feuromed, Lorito: Dal Festival euromediterraneo dell’economia di Napoli un messaggio di pace

Dai lavori di questo festival “partirà sicuramente un messaggio di pace”. Lo ha detto il rettore dell’Università “Federico II”, Matteo Lorito, di Napoli parlando a Feuromed, il festival euromeditarraneo dell’economia, in corso a Napoli. L’obiettivo, a giudizio di Lorito, “è quello di immaginare, in un futuro non lontano, una cittadinanza mediterranea ” grazie a “giovani che si muovono attraverso il nostro e comincino a portare i valori della tolleranza, creando sviluppo con il sostegno della politica e delle imprese”. E in questo scenario, ha rimarcato infine Lorito, “il Meridione potrà avere un ruolo importante” soprattutto nel momento in cui il Pnrr offre notevoli occasioni. In ultimo non bisogna trascurare, ha ricordato, che la Campania è il terzo polo per la formazione del Paese e il secondo per la crescita del numero di iscritti “con un tessuto sociale molto giovane” e che conta tante eccellenze.