Feuromed, Manfredi: Grandi infrastrutture servono, sì a Ponte

“Le grandi infrastrutture servono, io sono stato sempre favorevole alla realizzazione del ponte sullo Stretto perche’ significa portare l’Alta Velocita’ in Sicilia, e collegare maggiormente il Sud Italia e anche rafforzare ruolo del Sud come grande ponte verso l’Africa”. Cosi’ il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenuto al Festival Mediterraneo dell’Economia in corso nel capoluogo campano. “E’ una infrastruttura utile – ha aggiunto il Primo cittadino – con aspetti tecnici complessi, ma oggi la tecnologia ci consente di affrontare questa sfida”.