“La presenza russa in Siria, in Libia, ci svela che la sfida futura si gioca nel nostro vicinato, perciò è necessario rivedere il ruolo che l’Europa interpreta nel mondo, a cominciare dal Continente africano”. Lo ha detto la vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenuta a “Feuromed”, il festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli.