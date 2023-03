Feuromed, Prodi: Sud diventato deserto senza cattedrali

“E’ caduta la centralità del Mezzogiorno nella politica italiana, siamo passati dalle cattedrali nel deserto al deserto senza cattedrali”. Lo ha detto Romano Prodi, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Il Sud – ha sottolineato l’ex premier – ha cessato per lungo tempo di essere punto di riferimento della politica italiana. Questa disparità non si può che risolversi creando un’attrazione nel Mezzogiorno che rovesci le aspettative, le attese, il punto di riferimento. E’ stato citato il porto di Gioia Tauro, ma sono punti ancora minori, è un gioiellino però è il 5% del porto di Anversa”.