Feuromed, Sangiuliano: Rifacciamo la Magna Grecia per costruire sviluppo

“Il capitale umano è l’antitesi di un certo turbocapitalismo che ha cercato di degradare l’essere umano a codice a barre”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel suo intervento a ‘Feuromed’, il Festival Euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. Il ministro parlando poi dell’Europa ha aggiunto: “Credo tantissimo nell’Europa, che non è solo la sommatoria di burocrazie, ma deve essere il riconoscimento di una cultura comune, dal diritto romano alle radici giudaiche-cristiane”. Sul valore della cultura ha evidenziato: “Siamo una superpotenza culturale, abbiamo 5 milioni di opere, ma ne esponiamo solo 480 mila. La cultura – ha proseguito – significa sviluppo per l’Italia e l’asse euromediterraneo, ma questo sviluppo lo costruiamo se rifacciamo la Magna Grecia”.