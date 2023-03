“In Europa l’inflazione si combatte mettendo il tetto al prezzo del gas non aumentando il costo del denaro. Io consiglierei, nella sua indipendenza, maggiore prudenza alla Bce così come hanno fatto molti rappresentanti di quella libera istituzionie. Non si deve intervenire, ma qualche giudizio lo si deve e lo si può dare”, lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli.