Feuromed, Visco: I giovani non trovano lavoro? Dipende anche dalla scarsa qualità della formazione

“Sulla bassa incidenza dei giovani inseriti nel mercato del lavoro pesa non solo la debolezza persistente dell’economia” ma “anche la qualità del percorso formativo”. Lo ha detto il governatore onorario della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso di un suo intervento al Feuromed 2024 di Napoli. “Frenano il numero di coloro che non proseguono gli studi dopo il diploma – ha illustrato – l’esiguità delle risorse impiegate e la scarsa varietà dei percorsi formativi. Ma credo pesi fondamentalmente un riconoscimento basso dell’importanza dell’istruzione, non solo per l’economia ma anche per ciascuno, per il proprio sviluppo oltre che per quello della società”.