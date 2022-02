“Le Ffp2, di regola, può essere utilizzata per un turno di lavoro di 8 ore. Non c’è nessun problema quindi per i ragazzi che la indossano per l’intera giornata scolastica. Non ci sono difficoltà o rischi. Dà un’ottima protezione, ma si devono tenere naso e bocca coperti”. Lo spiega all’Adnkronos Salute il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, in merito all’utilizzo di mascherine Ffp2 per gli studenti che devono fare autosorveglianza. Importante, continua l’esperto, “spiegare ai ragazzi come si usa. Ovviamente possono esserci nel gruppo classe situazioni differenti e servirà sicuramente, in alcuni casi, il richiamo degli insegnanti a non abbassarla e a indossarla correttamente”.