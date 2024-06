FG Delivery, l’evoluzione della consegna nell’era digitale

MILANO (ITALPRESS) – FG Delivery, brand di FG Group, si afferma tra i leader nella consegna di pacchetti rivolti al mondo B2C generati dai marketplace, per clienti sia nazionali che internazionali. Fondata su un solido heritage nel settore postale, con oltre mezzo secolo di esperienza attraverso la sua società madre Fulmine Group S.p.A. primo operatore privato del mercato postale nazionale, FG Delivery ha investito in modo significativo negli ultimi tre anni in tecnologia, a supporto della sua filiera, contraddistinta da logistica, trasporto, sistemi di smistamento e consegna.

“Questi investimenti – si legge in una nota – testimoniano gli ambiziosi obiettivi che l’azienda sta pianificando per il prossimo futuro nell’incremento delle proprie quote di mercato, essendo imminente l’acquisizione di altri importanti clienti nazionali e internazionali, per garantire sempre più un servizio all’avanguardia che rispecchi il suo patrimonio di conoscenza territoriale e l’esperienza consolidata nel settore postale”.

“FG Delivery negli ultimi tre anni ha registrato un’importante crescita a doppia cifra nel mercato del parcel. Guardiamo con fiducia soprattutto ai clienti internazionali come opportunità di crescita e sviluppo in Italia – puntualizza il Direttore Commerciale Renato Peditto -. Con il nostro storico network e la comprovata esperienza nel settore, siamo pronti a offrire i nostri servizi di consegna innovativi, efficienti e affidabili ad aziende e consumatori. L’apertura ai clienti internazionali rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita ed espansione a lungo termine e siamo entusiasti di poter offrire servizi a valore aggiunto ai clienti”.

FG Delivery si pone per i grandi marketplace “quale partner per soluzioni di consegne innovative, efficienti e puntuali, distinguendosi soprattutto nei servizi di Last Mile, offrendo qualità del servizio forte della sua esperienza nel recapito B2C, con oltre 6.000.000 di pacchetti consegnati tramite la propria struttura capillare, presente su tutto il territorio nazionale con 13 hub di smistamento, rete primarie e secondaria di trasporti, e oltre 2500 risorse – prosegue la nota -. Le sfide del futuro appartengono al DNA di FG Delivery, offrendo soluzioni end to end, con una attenzione forte al Customer Experience per la piena soddisfazione di clienti e utenti finali, con un focus alle nuove opportunità della intelligenza artificiale in tema di semplificazioni e flessibilità, per nuove esperienze e soluzioni taylor made”.

– Foto FG Delivery –

(ITALPRESS).