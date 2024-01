FI, al via i congressi in Campania: votano 15.000 iscritti 

Il deputatoricorda, in questo momento particolare della vita di FI, la strada tracciata da Berlusconi. “Ha avuto la straordinaria intuizione di creare un partito che ha 30 anni di eta’ e che in questi decenni ha determinato la storia politica del Paese – rimarca – Berlusconi ci lascia un patrimonio di idee e di valori che noi, con ancora piu’ senso di responsabilita’, portiamo avanti. FI e’ punto di riferimento nello scenario nazionale dell’area moderata ed e’ in Italia il corrispondente del Ppe”. Come ha fatto il Cavaliere nella prima fase, il congresso diventa l’occasione per coinvolgere ancora di più la società civile campana. “Anche stamattina in questa sala si vede l’entusiasmo dei nostri militanti – dice il– Forza Italia sta avendo una grande crescita nella nostra regione e con i congressi vogliamo consolidare questo risultato”. Il deputato Francesco Rubano, coordinatore provinciale del partito a Benevento, parla di una “stagione congressuale importante. Sindaci e amministratori, personalità provenienti dalla società civile, dal mondo dell’imprenditoria e dalla comunità scientifica – aggiunge – stanno guardando con grande attenzione al nostro progetto politico e noi saremo in campo per offrire una nuova proposta di governo per le città, le province e la regione”.