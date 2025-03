Fi, Ferrante: Aree interne abbandonate, rilanceremo l’Irpinia. Campania, Martusciello miglior candidato

“Nell’ultimo decennio, la Campania si è distinta per una gestione fallimentare della cosa pubblica che ha colpito ogni settore, dalla sanità ai trasporti, dal tessuto economico alla qualità della vita. Soprattutto, le aree interne hanno subito un progressivo abbandono che ne ha aggravato la marginalizzazione. Il nostro obiettivo è invertire la rotta intrapresa da De Luca investendo sullo sviluppo dei territori periferici, a partire dalla provincia di Avellino che, con il centrodestra, può e deve diventare il cuore logistico della Campania e del Mezzogiorno”. Lo ha detto, intervenendo al congresso cittadino di Forza Italia ad Atripalda (Av), il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante. ”Come Governo stiamo investendo sulla crescita della regione con particolare attenzione alle infrastrutture, che – ha aggiunto – sono essenziali per ridurre i divari territoriali e promuovere lo sviluppo economico e sociale. L’alta velocità / alta capacità Napoli-Bari, che seguo in prima persona in virtù delle mie deleghe ministeriali, è un’opera cruciale per porre fine all’isolamento delle comunità tra Irpinia e Sannio. Già con l’attivazione della tratta Cancello-Frasso Telesino, la prima ad essere completata, sarà possibile ridurre da subito i tempi di percorrenza nel collegamento tra Campania e Puglia. La Napoli – Bari farà da volano alle aree interne e, con la relativa stazione Hirpinia, cambierà la prospettiva di sviluppo del territorio. Anche il polo logistico della Valle Ufita, sul quale grazie all’impegno del Mit è stato raggiunto un importante accordo relativo al finanziamento delle infrastrutture ferroviarie, si aggiunge ad un quadro di interventi fondamentali che i cittadini attendevano da tempo. Penso ai lavori per la galleria Monte Pergola che, come ho annunciato recentemente, saranno riaffidati entro questo mese. Puntiamo al rilancio dell’Irpinia come baricentro logistico della Campania che -ha concluso Ferrante- ha finalmente l’occasione di vivere una nuova stagione di sviluppo”.

“Fulvio Martusciello è il miglior candidato presidente per la Campania. Serriamo le fila e ufficializziamo”, ha poi detto Ferrante. Sulla stessa linea anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che ha ribadito la necessità di una decisione immediata: “Dobbiamo ufficializzare Martusciello subito, più presto parte, più presto sarà capace di costruire una vittoria certa per le aree interne”. A frenare gli entusiasmi, però, è stato lo stesso Fulvio Martusciello, che ha chiarito: “Deciderà il tavolo nazionale, ma sia chiaro: io non sono candidato a ogni costo”. Tuttavia, il leader degli azzurri campani ha posto un punto fermo sul profilo delle candidature: “Voglio un giuramento da parte di ogni candidato che prima dei partiti, prima di ogni appartenenza, viene il Sud. Le liste dovranno essere composte solo da difensori del Mezzogiorno. Oltre all’accettazione della candidatura a consigliere, gli aspiranti candidati dovranno sottoscrivere un impegno a difendere il Sud sempre”, ha concluso Martusciello.