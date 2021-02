Fi: Gelmini, ‘auguri a Bernini,Ronzulli e Occhiuto’

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Auguro buon lavoro ai colleghi parlamentari Anna Maria Bernini, Roberto Occhiuto e Licia Ronzulli, indicati dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, come -rispettivamente- vicecoordinatore nazionale del partito, capogruppo facente funzioni alla Camera e responsabile per i Rapporti con gli alleati. Ruoli importanti in un momento chiave per il Paese. Il nostro movimento, anche grazie al contributo di Bernini, Occhiuto e Ronzulli, sarà all’altezza delle sfide che abbiamo davanti”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.