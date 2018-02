Fi, Lotito: Candidato in Campania per unire, non per dividere

“Sono qui per unire e non per dividere, portando avanti il programma di Forza Italia. Le dialettiche devono restare interne al partito, non fuori. Il 4 marzo si vota per Forza Italia”. E’ l’appello all’unità e al superamento delle dialettiche interne del partito lanciato dal presidente della Lazio Claudio Lotito, candidato nel proporzionale al Senato con Forza Italia, durante la conferenza stampa che si è tenuta a Benevento, cui ha partecipato con gli altri candidati Nunzia De Girolamo e Fernando Errico. “Mi sento cittadino onorario di questo territorio sannita – ha aggiunto Lotito – cui metto a disposizione tutta la mia esperienza professionale e imprenditoriale”.