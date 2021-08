Fi: ‘mai offerta a Malagò guida partito, da Berlusconi solo complimenti vittorie estive’**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Le notizie diffuse oggi dal quotidiano ‘La Repubblica’ in merito a Forza Italia sono destituite di ogni fondamento. Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai offerto al cavaliere del lavoro dottor Giovanni Malagò la guida di Forza Italia. L’incontro dei giorni scorsi ha avuto come unico argomento lo sport: il presidente Berlusconi si è complimentato con il presidente del Coni per l’ottimo lavoro, testimoniato tra l’altro dai risultati sportivi dell’Italia di questa estate”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia.