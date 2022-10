“Secondi in Italia per numero di voti, Forza Italia Campania sarà presente nel governo Meloni. È questa la conclusione dell’esecutivo del partito, svoltosi nella giornata di ieri. Il Sud ha visto Forza Italia protagonista ed è giusto che abbia una sua rappresentanza”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare azzurro, Fulvio Martusciello. “Sulla linea espressa tutta la delegazione parlamentare campana si è ritrovata”, ha aggiunto.