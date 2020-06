(Adnkronos) – Nato a Pisa il 29 giugno del 1928, Biondi era entrato per la prima volta in Parlamento nella quinta legislatura, eletto alla Camera nel 1968 nelle file del Partito liberale. Tornò a Montecitorio nel 1979, riconfermato ininterrottamente dall’ottava alla quattordicesima legislatura, a partire dal 1994 con Forza Italia, movimento nel quale era approdato nella transizione dalla prima alla seconda Repubblica. Dal 2006 al 2008 l’ultima presenza in Parlamento, stavolta però in Senato.