Fi, nuova sede a Pozzuoli. Taglio del nastro con Morelli, Martusciello, Patriarca, Silvestro, Maione, Ermanno Russo

Sabato 24 Giugno alle ore 17:30, in via Campana 225 a Pozzuoli, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del coordinamento cittadino di Forza Italia. Dopo anni di assenza, il popolo azzurro ritroverà la propria casa grazie all’azione posta in essere dall’attuale vertice regionale e provinciale.

A presenziare al taglio inaugurale, oltre al commissario cittadino Carmine Morelli, saranno L’europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia; l’onorevole Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale di Forza Italia; il vicecoordinatore regionale, senatore Franco Silvestro; l’onorevole Francesco Maione (Esecutivo Regionale); l’onorevole Ermanno Russo; Marco Maddaluno, commissario di Forza Italia Giovani di Pozzuoli.

Forza Italia riapre dunque i battenti, consentendo al coordinamento di rilanciare l’azione politica sull’intero territorio puteolano, grazie anche ad una rinnovata organizzazione interna. La presenza di un luogo fisico darà la possibilità al popolo azzurro di avere un valido punto di riferimento dove potersi incontrare, riunire e discutere delle tante problematiche che attanagliano il territorio flegreo.