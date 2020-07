Fi: Rotondi, ‘non credo a Forza Italia viva ma a Centro popolare’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Ho maturato una grande stima per il presidente Renzi, e considero la sua ‘mossa del cavallo’ della scorsa estate un capolavoro di scienza politica. Ma non credo alla ricostruzione del ‘Fatto’, giornale spesso informato sulle vicende di Forza Italia: a mio avviso ‘Forza Italia viva’ non esiste come prospettiva. Il destino di Fi è nel centrodestra con una legge elettorale maggioritaria come l’attuale. Se si tornerà al proporzionale, Fi potrà avere un grosso ruolo elettorale, ma a patto che federi il Centro cattolico-popolare in gran fermento”. Così Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione Dc e vicecapogruppo di FI alla Camera.