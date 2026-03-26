Fi, S. Craxi eletta capogruppo Senato: discontinuità, nessuna rottura

“Gasparri si è dimesso perché fare il capogruppo è logorante”

Roma, 26 mar. (askanews) – “Assumo l’incarico di capogruppo con senso di responsabilità, lo svolgerò con serietà, entusiasmo e senso delle istituzioni. È una nuova tappa nella mia carriera politica. Ringrazio il segretario Tajani che ha accompagnato questo avvicendamento in ogni fase con la sua leadership, ringrazio il mio predecessore Gasparri che ha lavorato con competenza e passione. È un normale avvicendamento all’interno di un gruppo politico”.Lo ha detto la neo presidente dei senatori di Fi, Stefania Craxi, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama dopo l’assemblea del gruppo che l’ha eletta per acclamazione.”Fi – ha proseguito – è una comunità ed è una comunità di valori. Ho letto ricostruzioni totalmente fantasiose. È un avvicendamento in cantiere da prima del referendum. Il referendum c’entra nella misura in cui ci siamo detti ‘non è il momento, prima scavalliamo il referendum'”.A chi gli ha chiesto perché Gasparri si è dimesso, Craxi ha risposto: “Guardi che fare il capogruppo è logorante, uno dà anche un segnale di discontinuità ma ripeto se ne parlava da tempo. Non c’è nessuna rottura o frattura”. La neo capogruppo nega che ci sia stata una raccolta firme contro Gasparri: “Ha rassegnato le dimissioni e il gruppo mi ha eletto”.