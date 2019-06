Fi, Tajani attacca: Mercatone Uno e Whirlpool? Il governo del cambiamento sta abolendo il lavoro

“Dopo Mercatone Uno chiude anche lo stabilimento Whirlpool di Napoli.?Volevano abolire la poverta’, stanno abolendo il lavoro”. Lo dichiara il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, presidente uscente del Parlamento europeo riconfermato a Bruxelles alle elezioni del 26 maggio. Tajani oggi ha partecipato alla festa del 2 Giugno a Roma. “Il primo anno di governo del cambiamento si chiude in negativo: Pil in calo e crescita a zero.? ? ?Se questi sono i segnali della ripresa – conclude – siamo al disastro”.