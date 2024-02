Fi, von der Leyen: con Tajani rimane ancora dell’Italia alla UE

Milano, 23 feb. (askanews) – Affidando la segreteria ad Antonio Tajani, “Forza Italia rimane l’ancora dell’Italia all’Europa. Con la tua esperienza, il tuo impegno, la tua passione, so che il futuro è in buone mani”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un messaggio inviato al Congresso di Forza Italia.

Von der Leyen ha sottolineato che “l’Italia è stato un pilastro del progetto europeo. Sotto la leadership di Silvio Berlusconi e grazie all’instacabile impegno di Forza Italia il vostro Paese è stato in prima linea in molte delle decisioni e dei passi più importanti che hanno reso l’Unione una famiglia di principi e di valori. Sono questi principi e valori che siamo tutti chiamati a difendere ancora una volta alle prossime elezioni europee. La nostra democrazia e la nostra libertà non solo definiscono il progetto europeo ma sono al centro della nostra identità come famiglia politica. Il PPE guiderà ancora una volta la battaglia in difesa della nostra democrazia e dei nostri valori comuni. Voglio ringraziare in particolare Antonio Tajani per la sua leadership e per i tanti anni che ha dedicato al servizio dell’Italia e dell’Europa. È una figura importante e su cui si può contare nella nostra famiglia politica. Come segretario di Forza Italia continuerà a ottenere risultati sui temi che stanno a cuore ai cittadini italiani”.