Fiamme in azienda nel salernitano: evacuate 31 persone

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato ieri sera in via Pedirocca a Roccapiemonte (Salerno) in un’azienda che si occupa di logistica. Le fiamme, divampate intorno alle 22.30, hanno tenuto impegnate per tutta la notte cinque squadre dei vigili del fuoco. A rendere più complesse le operazioni di spegnimento ha contributo una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. L’aria è diventata irrespirabile nel giro di poco tempo, al punto da indurre il sindaco Carmine Pagano a firmare l’ordinanza con la quale ha disposto l’evacuazione delle abitazioni adiacenti e confinanti con il capannone anche se le 31 persone interessate (5 famiglie) avevano già deciso autonomamente di abbandonare le proprie abitazioni. E’ stato ordinato ai cittadini anche di tenere chiuse porte e finestre e di non raccogliere e consumare frutta e verdura in attesa di acquisire la relazione degli organi competenti. I carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, invece, sono al lavoro per capire cosa abbia provocato il rogo.