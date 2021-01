Un uomo è morto nell’incendio divampato in due appartamenti nel tardo pomeriggio di ieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Si tratta di un extracomunitario, probabilmente di origini ghanesi, morto carbonizzato. L’incendio è divampato in un palazzo in via Niccolò Machiavelli. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto.