Fiamme nel cuore di Chiaia, il Teatro Sannazaro non c’è più. Decine di appartamenti evacuati

Una notte di paura e distruzione: un vasto incendio è divampato all’alba di oggi, intorno alle 5:45, nel cuore del quartiere Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia, uno dei simboli culturali e artistici della città.

Le fiamme si sono rapidamente propagate, avvolgendo e distruggendo la cupola e il tetto dell’edificio: la struttura è stata definita “completamente compromessa” dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con numerose squadre per domare il rogo.

Danni gravissimi e intervento dei soccorsi

Secondo il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, i danni sono ingenti e gran parte della struttura interna è andata distrutta: “il teatro non c’è più, è tutto bruciato” ha dichiarato, descrivendo l’intervento dei soccorsi in condizioni difficili.

La colonna di fumo nero è visibile da diverse zone della città, rendendo l’aria quasi irrespirabile per i residenti della zona. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere definitivamente gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’area.

Evacuazioni, intossicati e paura tra i residenti

L’incendio ha costretto all’evacuazione di decine di persone: almeno 22 appartamenti sono stati evacuati nei palazzi adiacenti, dove abitazioni e studi professionali sono stati raggiunti dal fumo e dal calore delle fiamme.

Al momento si segnalano alcune persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale, anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita, secondo le prime ricostruzioni.

I residenti raccontano ore di paura: “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante, siamo in casa con i fazzoletti sul naso”, hanno riferito alcuni testimoni, descrivendo un quartiere avvolto dal fumo.

Cause e indagini in corso

Le cause dell’incendio non sono ancora certe. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un cortocircuito in un edificio adiacente, da cui le fiamme si sarebbero propagate rapidamente al teatro. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, con l’ipotesi di incendio colposo, mentre gli investigatori continuano a esaminare i resti dell’edificio.

Dolore per un simbolo culturale della città

Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, profondamente scossa per le condizioni della struttura storica. Il teatro, fondato nel 1847 e teatro di spettacoli di grande richiamo della tradizione partenopea, rappresenta un pezzo importante della cultura locale.

Le reazioni della comunità artistica e istituzionale non si sono fatte attendere. L’attore Massimiliano Gallo ha commentato che la perdita del Sannazaro è “un pezzo di città che manca”, auspicando una ricostruzione condivisa con il supporto delle istituzioni prima possibile.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che la città e la Regione Campania collaboreranno per restituire alla città il suo teatro, mentre il presidente della Regione, Roberto Fico, ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte, alla direttrice artistica e a tutte le professionalità che gravitavano attorno alla storica sala.

Un pezzo di storia della scena partenopea

Il Teatro Sannazaro non era solo uno spazio scenico: da oltre un secolo e mezzo ha ospitato produzioni, artisti e manifestazioni che hanno segnato la storia del teatro napoletano e italiano, contribuendo a mantenere vive forme di spettacolo come il Cafè Chantant e le commedie della tradizione.

Le operazioni dei vigili del fuoco continuano e la zona rimane presidiata per consentire un primo bilancio definitivo dei danni e l’avvio delle indagini.