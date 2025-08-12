Fiamme nella notte in un grattacelo del Centro Direzionale di Napoli, distrutti due piani. Nessun ferito

Nella notte, un incendio ha interessato il Centro Direzionale di Napoli, sviluppandosi all’interno dell’edificio situato sull’isola G1 e distruggendo due piani della struttura. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti del commissariato di zona e le squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Secondo quanto emerso, nei locali colpiti dal rogo non si trovavano persone al momento dell’accaduto.

Non risultano feriti e sono tuttora in corso indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Le prime verifiche indicano che il fuoco sarebbe partito dal ventesimo piano, estendendosi al ventunesimo e raggiungendo parzialmente anche il ventiduesimo piano.

Le alte temperature hanno provocato il distacco e la caduta di alcune finestre. Le fiamme hanno coinvolto in particolare alcuni uffici professionali. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo sono intervenuti anche gli agenti delle volanti e il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.