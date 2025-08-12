Fiamme sul Vesuvio, arriva una colonna mobile dal Piemonte

Nelle prime ore di questa mattina, su richiesta del Dipartimento nazionale della protezione civile, è partita dal Piemonte una colonna mobile regionale composta da uomini e donne del corpo volontari Aib (antincendi boschivi) Piemonte, destinata a supportare le operazioni di spegnimento e di bonifica, necessarie a fronteggiare il vasto incendio boschivo che da giorni sta interessando le pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli. La destinazione operativa della colonna mobile è Terzigno. La missione è coordinata dall’ispettore regionale Davide Cugno, referente operativo per il Piemonte. Team-leader della colonna mobile è l’ispettore provinciale di Torino Mario Michetti, affiancato dal viceteam-leader Marco Paschero. La colonna mobile regionale è composta da tre squadre operative per un totale di nove volontari, tre pick-up con modulo antincendio boschivo da 500 litri e un automezzo logistico per il trasporto di materiali e attrezzature. In totale, la missione vede impegnati undici volontari (di cui nove operativi) e quattro automezzi (tre operativi e uno logistico). “Ancora una volta- sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi – il nostro sistema regionale antincendio boschivo, coordinato dal settore Protezione civile della Regione e caratterizzato dall’operatività dei volontari del corpo Aib Piemonte, peraltro già impegnati in questo mese di agosto nel gemellaggio con la Regione Calabria, dimostra di essere pronto e disponibile a intervenire a supporto di territori italiani colpiti da eventi di grande impatto, mettendo a disposizione professionalità, mezzi e passione civile”.